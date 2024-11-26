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Фонд «Круг добра» помог мальчику из Ростовской области получить одно из самых дорогих в мире лекарств

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Российские дети, страдающие редким генетическим заболеванием — миодистрофией Дюшенна, продолжают получать один из самых дорогих в мире препаратов — «Элевидис».

#Здоровье

Препарат был предоставлен уже 50 детям, в том числе мальчику Даниле из Ростовской области.

Закупки «Элевидиса» начались в конце июня. Его стоимость составляет около 3 млн рублей. Приобретение этого лекарства стало возможным благодаря Фонду «Круг Добра».

Ранее миодистрофия Дюшенна была непобедимым генетическим заболеванием для мальчиков. Однако с включением «Элевидиса» в перечень Фонда врачи в России теперь имеют значительно больше возможностей для лечения этого недуга. Препарат вводится однократно и способен остановить развитие болезни.

К этому моменту экспертный совет Фонда «Круг Добра» одобрил 63 заявки, что дает детям, для которых миодистрофия ранее казалась приговором – надежду на долгую и полноценную жизнь.

Фото: страница фонда «Круг добра» Вконтакте

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Таганрогская правда
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