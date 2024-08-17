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Финал XII летней Спартакиады учащихся России по парусному спорту проходит в Таганроге

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Соревнования яхтсменов со всей России продлятся в акватории Таганрогского залива до 21 августа.

Новости Таганрога

В финальных парусных гонках принимают участие около 160 спортсменов из 27 субъектов страны. В сборную команду Ростовской области вошли четыре юных таганрогских яхтсмена. Это воспитанники СШОР № 3, 13 и спортивной школы №2. 

Будет разыграно 12 комплектов наград в классах яхт: «Оптимист», «Лазер 4.7», «Луч-радиал», «420», «29» и «Парусная доска Техно».

«Таганрог рад стать на несколько дней столицей юношеского парусного спорта для гостей со всей необъятной России. Желаю спортсменам ярких эмоций, красивых побед! Болеем за наших земляков. Уверен, они не подведут. Семь футов под килем, ребята!», — напутствовал яхтсменов глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Напомним, Ростовскую область на соревнованиях представляют 16 спортсменов: по восемь юношей и девушек.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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