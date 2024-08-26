В Ростове и области социальные координаторы филиала фонда организовали культурные выходные для своих подопечных.

Так, Жанна Юрова пригласила ветеранов СВО и семьи героев, находящиеся на сопровождении, в трогательный зоопарк в парке Революции. Гости побывали в живом уголке, где можно гладить и кормить обитателей.

«Других подопечных я пригласила на Донской военно-исторический фестиваль, также в парке Октябрьской революции. Для посетителей там работали фотозоны, стрельба из лука, мастер-классы, полевая кухня, царила романтичная атмосфера рыцарских турниров», — рассказала Жанна Юрова.

В слободе Большая Мартыновка при содействии соцкоординатора Елены Прокоповой и председателя районного Движения Первых Елены Чвановой прошли мастер-классы для детей и взрослых. Участники шили чебурашек и делали цветы из капрона. А потом играли в настольные игры.

В Морозовске, по просьбе социального координатора Наталии Орденовой, работники культуры совместно с Движением Первых организовали для семей праздник выходного дня. Участников ждало множество веселых конкурсов и зажигательных танцев, творческие зоны и просмотр мультипликационных фильмов.

В Таганроге социальный координатор Ольга Сундукова пригласила семьи подопечных на «Казачьи посиделки» в местном художественном музее. Участники в игровой и занимательной форме изучили жизнь и быт казаков, поиграли в казачьи игры и побывали на обзорной экскурсии.