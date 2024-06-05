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Филиал фонда «Защитники Отечества» отметил первую годовщину

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За всеми успехами организации стоит большой труд его работников. Социальные координаторы ежедневно находятся на связи со своими подопечными и помогают им.

#СВО

Например, Ирина Хочкиян работает в филиале со дня его открытия.

В фонд меня привела любовь к людям, не могу остаться в стороне, когда есть проблема, которую надо решить. За время работы пришло понимание, что наш коллектив — сила. Мы дополняем друг друга, всегда готовы поделиться информацией, открыты к общению и нацелены на результат — всестороннюю поддержку наших подопечных, — призналась Ирина.

А социальный координатор Елена Будянская всегда стремилась помогать гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Муж Елены, майор в запасе, имеет статус ветерана боевых действий, поэтому она понимает, с какими трудностями сталкиваются бойцы, возвращающиеся к мирной жизни. Женщина считает, что важная часть нашей жизни — взаимодействие и поддержка друг друга.

Я помогла исправить неточности в заявлении, получить необходимые справки и документы и направить в суд в качестве доказательной базы, а также помогла составить ходатайство о переносе заседания на другую дату с приобщением медицинских справок, — поделилась историей помощи вдове ветерана СВО соцкоординатор Дарья Воробьева.

Наталия Сухорукова признается, что не может не помогать другим. Она много лет проработала в сфере социальной защиты населения. Желание поддержать ветеранов и семьи погибших бойцов привело её работать в фонд. Сейчас она оказывает адресную помощь подопечным, привлекает к культурным, спортивным и патриотическим мероприятиям.

Именно такая забота и вовлеченность специалистов помогла выстроить работу с ветеранами и семьями погибших бойцов. Так, все признаются, что филиал фонда стал одной большой семьёй.

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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