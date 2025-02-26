В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МКУ «Благоустройство» Миллеровского городского поселения, который обвиняется в мошенничестве. Также обвинение в пособничестве в совершении мошенничества предъявлено местному жителю.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, преступление было совершено в августе 2023 года, когда фигуранты организовали фиктивную муниципальную закупку грузового автомобиля «ГАЗель» для нужд учреждения. А выделенными бюджетными деньгами в сумме 290 тысяч рублей распорядились по собственному усмотрению.

«Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что на 6 лет сядет в тюрьму мошенница, похитившая у пенсионеров в Ростове более миллиона рублей.

Фото rostov.sledcom.ru