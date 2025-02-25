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На 6 лет сядет в тюрьму мошенница, похитившая у пенсионеров в Ростове более миллиона рублей

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Злоумышленница втиралась в доверие пожилым людям, представляясь соцработником.

Новости Ростовской области

В донской столице вынесен приговор 51-летней женщине, которая признана виновной по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что злоумышленница представлялась пожилым людям социальным работником и рассказывала им о якобы проводимой в стране денежной реформе. Под этим предлогом она убеждала потерпевших показать имеющиеся у них наличные денежные средства, чтобы переписать номера купюр и в дальнейшем их заменить на новые. После этого под видом возврата денег она передавала пенсионерам конверты с нарезанной бумагой.

Таким образом «соцработница» причинила ущерб пенсионерам на общую сумму свыше одного миллиона рублей.

На стадии предварительного расследования мошенница ущерб возместила. Однако в тюрьму ей отправиться все же придется — суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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