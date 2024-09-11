Фестиваль уличного кино пройдет в библиотеке Таганрога 14 сентября

14 сентября с 16.30 в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова состоятся кинопоказы в рамках фестиваля уличного кино.

В конкурсной программе – лучшие российские короткометражки, продолжительностью до 20 минут, снятые молодыми талантливыми авторами:

«ХЕЙТ» (16+), режиссер: Сергей Филатов, хронометраж: 11 минут. Просмотр футбольного матча болельщика Геннадия заканчивается неожиданным разговором с Артемом Дзюбой.

«АПЛОДИСМЕНТЫ» (12+), режиссер: Иван Забажанов, хронометраж: 17 минут. 1937 год. Заседание райкома. Новоиспеченный председатель, заменивший недавно посаженного первого секретаря, начинает аплодировать в честь товарища Сталина, и, похоже, эти аплодисменты будет сложно остановить.

«30 СЕКУНД» (12+), режиссер: Иван Соснин, хронометраж: 19 минут. Артём и Наташа — больничные клоуны. Они ведут видеоблог о волонтёрстве. В больнице уже продолжительное время лежит девочка Варя. Блогеры переживают за Варю, ведь как они ни пытаются ей помочь — у них ничего не выходит. Однажды Артем узнает, что мама девочки перестала навещать её, а ведь только она поможет победить болезнь.

«НА НЕБО» (16+), режиссер: Анна Иноземцева, хронометраж: 16 минут. 20-летний Коля с детства мечтал стать космонавтом, но его не принимают в училище из-за астмы. И вот однажды по дороге в магазин Коля встречает своего соседа – космонавта Василия Петровича, погибшего в космосе 10 лет назад.

«МЫ НЕНАДОЛГО» (16+), режиссер: Александра Хобс, хронометраж: 5 минут. Арина готовится к романтическому вечеру. Внезапно в ее доме появляется любовник Евгений, а вместе с ним — его жена с детьми.

«МАМА, ОН ИЗ МЕТАВСЕЛЕННОЙ, ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ» (16+), режиссер: Алексей Кокорин, хронометраж: 13 минут. У Ляли долгое время не было парня, но наконец-то он у неё появился, вернее она его создала в метавселенной, где проводила практически все своё время. Отношения девушки и аватара заходят так далеко, что приходит время знакомить жениха с родителями.

«БЕРНАКИ» (16+), режиссер: Андрей Лукьянов, хронометраж: 20 минут. Коля делает на лбу татуировку с логотипом фирмы, из которой его недавно уволили, и становится лицом рекламной кампании. Так парень узнает, что такое агрессивный маркетинг.

Проголосовать за творческую работу, выразив зрительскую симпатию, можно будет светом фонариков.

«Приглашаем стать участником кинопоказа и народного голосования за лучший короткометражный фильм! Вход на фестиваль свободный», — сообщили в библиотеке.