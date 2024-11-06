В Таганроге открылась художественная «Осенняя выставка»

В выставочном зале Таганрогского отделения Союза художников России открылась традиционная для этой поры года «Осенняя выставка».

Её участниками стали представители четырех поколений. Самый старший из них — Степан Матвеевич Чумаков, он очень ярко помнит Великую Отечественную войну, которая началась, когда ему было 10 лет. Самая младшая – Елена Рындина, недавняя выпускница Таганрогской детской художественной школы имени Блонской, класса Валентина Анатольевича Галицкого, ныне — студентка Академии художеств имени Ильи Репина.

У каждого художника – своя осень, а у Степана Матвеевича Чумакова и у Елены Рындиной она – СВОя: они на своих полотнах изобразили участников специальной военной операции.

В очередной раз порадовала директор Таганрогской детской художественной школы имени Блонской Людмила Озерина, написавшая совсем недавно, в октябре, «Осенний сон». Талантливая, стильная, современная художница представила прекрасное олицетворение осени, наполнила свою работу светом, смогла выразить разнообразные и порой противоположные чувства, посещающие наши души осенней порой: радость и грусть, восторг и меланхолию…

«Юлия» кисти Сергея Измайлова свидетельствует: в Таганроге постепенно и успешно свой талант раскрывает еще один одаренный портретист.

Воспетая Чеховым приазовская степь – все та же, достойная восхищения. Теперь её воспела Софья Гетман – своим очередным шедевром – «После жаркого лета».

Константин Батюк остается сторонником старого доброго реализма, который помогает художнику в создании на холсте домашнего уюта, так нам необходимого осенью.

Татьяна Коваленко продолжает петь гимн любимому городу. На её картинах Таганрог – еще очаровательнее, чем в реальности.

Выставка продолжит работу в течение ноября — ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 12.00 до 17.30. Вход бесплатный.

Адрес выставочного зала: ул. Греческая, 48/ пер. Добролюбовский,6.

Владимир Прозоровский, фото автора