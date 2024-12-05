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Фестиваль госпабликов прошел в Ростове

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В Ростове прошел традиционный фестиваль госпабликов #ГосФест2024. Он собрал лучших администраторов официальных сообществ региона.

Новости Ростовской области

В Ростовской области более 5300 госпабликов. По этому показателю регион входит пятерку лидеров. За 11 месяцев 2024 года через систему госпабликов опубликовано более 900 тысяч постов. Об этом рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.

«Из госпабликов люди узнают важную информацию, актуальную новостную повестку, получают ответы на интересующие вопросы, а также участвуют в опросах и голосованиях. Интернет аудитория в Ростовской области на сегодняшний день составляет свыше 3 миллионов пользователей. Общее количество подписчиков госпабликов более 2 миллионов человек. Среднее количество просмотров постов — более 76 миллионов», – отметил Артем Хохлов.

Администраторы регулярно проходят обучение, чтобы их паблики были максимально эффективными. В 2024 году Центром управления регионом Ростовской области было организовано 20 семинаров, обучили более 1200 человек.

«За текущий год мы значительно увеличили количество постов, которые размещаются в госпабликах. Основной упор был сделан на вовлеченность людей в тот контент, который распространяется через сообщества. На порядок выросли цифры, но это не значит, что нам нужно остановиться. Мы будем и дальше совершенствовать наши госпаблики», — отметил руководитель ЦУР Ростовской области Юрий Емельянов.

На фестивале отметили самых активных администраторов госпабликов образования, здравоохранения, культуры, спорта и соцсферы. В отдельной номинации «Пример для подражания» награду получила администратор сообщества регионального минобра Елена Воронежская.

«В госпаблике министерства общего и профессионального образования мы рассказываем о строительстве школ, организации горячего питания, дополнительных возможностях для образования детей, подростков и студентов. Мы стараемся делать разнообразный контент, который будет отвечать требованиям подписчиков. Стараемся доносить актуальную, достоверную информацию, используя современные медиатехнологии», – поделилась секретом успеха Елена Воронежская.

Как отметил заместитель губернатора Артем Хохлов, главной задачей на 2025 год остается улучшение качества ведения соцсетей. А также качественный постинг, привлечение и вовлечение подписчиков, активное освещение информационной повестки, а также работа с обратной связью.

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Таганрогская правда
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