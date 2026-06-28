Фейк: с 1 июля водители Таганрога будут платить повышенные штрафы за тонировку и выезд на встречку

В социальных сетях и СМИ распространяется информация о том, что с 1 июля в России якобы вырастут штрафы за тонировку, разговор по телефону за рулем и выезд на встречную полосу. В Госавтоинспекции опровергли эти данные.

Как пояснили в ведомстве, размеры штрафов и сами правила остаются неизменными. За тонировку по-прежнему предусмотрен штраф в 500 рублей — это установлено частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Никаких нововведений по этой статье не планируется.

Разговор по мобильному телефону без гарнитуры во время движения карается штрафом в 1500 рублей. Эта норма действует с 2013 года, когда в последний раз корректировалась сумма наказания.

Выезд на полосу встречного движения считается грубым нарушением правил дорожного движения. Согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, за это грозит штраф до 5000 рублей либо лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. При повторном нарушении водителя могут лишить прав на срок до одного года. Последние изменения в эту статью вносились в 2024 году.

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