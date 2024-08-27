Фабрика логистических процессов: донские предприятия осваивают бережливую логистику

Практический опыт применения инструментов бережливого производства в сфере логистики предприятия Ростовской области получают в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Инновация стала возможной благодаря тематическому тренингу «Фабрика логистических процессов», который разработали эксперты Регионального центра компетенций (РЦК). Первыми донскими предприятиями, принявшими участие в тренинге, стали ЗАО «Бастион», ООО ГК «Интерпромо», ООО Торговый дом «Спектр-Пласт», ООО «Максис».

Новый тренинг рассматривает внутреннюю логистику между подразделениями (производство – склады – закупки), сокращение складских площадей, анализ складских остатков, закупочную деятельность и взаимодействие с внешними поставщиками. В отличие от других «фабрик», здесь учат расчету показателей, важных для управления товарными запасами, а полученные знания сразу отрабатываются на реальных примерах.

Логистическая «Фабрика процессов» – уже пятая в арсенале РЦК наряду с производственной, офисной, строительной и сельскохозяйственной. Также разработаны и проводятся две тематические «Фабрики процессов» для детей: производственная и профориентационная сельскохозяйственная. Всего с 2019 года на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» новые знания получили около 1800 сотрудников предприятий и организаций Дона.

Для справки

Региональный центр компетенций создан на базе АНО «Агентство инноваций Ростовской области» в качестве оператора нацпроекта «Производительность труда», который реализуется Минэкономразвития региона с 2019 года.

Больше информации по вопросам участия в тренингах «Фабрики процессов» можно получить по тел. (863) 333-21-35.

Фото: donland.ru