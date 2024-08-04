Есть угроза распространения огня: в Азове тушат крупный пожар

4 августа в Азове тушат крупный пожар в промзоне, сообщает региональное ГУ МЧС. Сейчас общая площадь возгорания составляет 5 тысяч квадратных метров.

Пожар начался на улице Дружбы, 44. Там загорелся мусор и автопокрышки на открытой территории, затем огонь распространился на складское помещение. В тушении задействованы около 90 человек и 27 спецмашин.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, есть угроза распространения огня на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области мужчина погиб в горящем доме.

Фото ВК «Подслушано в Азове»