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Есть пострадавший: в Ростове «Mercedes» врезался в автобус

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Сегодня, 26 мая, в Ростовской области в результате столкновения автомобиля и автобуса пострадал пассажир. Водитель легковушки от прохождения медицинского освидетельствования отказался, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария произошла в шестом часу утра в Ростове на улице Вятской в районе дома № 41. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Mercedes»  не предоставил преимущества в движении автобусу «ПАЗ» и врезался в него. От удара иномарку отбросило на электроопору.

В результате ДТП пострадал 28-летний пассажир «Mercedes», а водитель автомобиля от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлен административный протокол. Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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