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Есть пострадавшие: серьезная авария произошла на трассе  под Таганрогом

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Вчера утром, 3 апреля, под Таганрогом произошла страшная авария, участниками которой стали две фуры и легковушка. На месте происшествия работали спасатели.

Новости Таганрога

Как сообщили в Управлении по МКУ «УПЧС Неклиновского района», авария случилась на 52 км трассе Р-280 в районе сала Самбек. Во время столкновения одна из фур от удара слетела с дороги, ее кабину сильно сплющило. Выбраться наружу водителю помогли спасатели.

Пострадавшие доставлены в ГБСМП № 5 г. Таганрога с травмами различной степени тяжести, — пишет источник.

Фото МКУ «УПЧС Неклиновского района»

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Таганрогская правда
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