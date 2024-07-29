Еще семь человек утонули в донских водоемах за неделю

За неделю в водоемах Ростовской области утонули 7 человек, сообщает региональное ГУ МЧС.
28 июля во втором часу дня в Батайске в районе улицы Половинко в не предназначенном для купания месте из акватории реки Койсуг водолазы извлекли тело 38-летнего мужчины.
Напомним, что с начала лета в водоемах Ростовской области утонуло около 40 человек.
Ранее мы сообщали, что в акватории Сухо-Соленовского залива утонул житель Волгодонска.
Фото ГУ МЧС по РО
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