Еще семь человек утонули в донских водоемах за неделю

За неделю в водоемах Ростовской области утонули 7 человек, сообщает региональное ГУ МЧС.

28 июля во втором часу дня в Батайске в районе улицы Половинко в не предназначенном для купания месте из акватории реки Койсуг водолазы извлекли тело 38-летнего мужчины.

Напомним, что с начала лета в водоемах Ростовской области утонуло около 40 человек.

Ранее мы сообщали, что в акватории Сухо-Соленовского залива утонул житель Волгодонска.

Фото ГУ МЧС по РО