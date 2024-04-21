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Старинный особняк на Чехова в Таганроге признан объектом культурного наследия

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Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области сообщает о выявленном объекте культурного наследия «Доходный дом П.С. Дастич», расположенном в Таганроге, по адресу: ул. Чехова, 31, литер А.

Город

Двухэтажный жилой дом постройки 1923 года включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (памятника) с наименованием «Доходный дом П.С. Дастич», 1-я четверть ХХ века, — говорится в сообщении ведомства.

В доме по ул. Чехова, 31 — семь жилых квартир, общая площадь 325 кв. метров. По данным сервиса dom.mingkh.ru, особняк имеет статус аварийного.

Напомним, за последнее время в единый государственный реестр объектов ОКН регионального значения были включены «Домовладение П.И. Грибковой» на ул. Александровской, 49 и находящийся рядом «Дом Н.Ф. Талалаева», в котором сейчас располагается УМВД России по Таганрогу.

Фото: страница Комитета по охране ОКН Ростовской области в соцсети

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