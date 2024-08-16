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Еще один человек утонул в Ростовской области

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Всего с начала купального сезона 2024 года в Ростовской области на водоемах погибли 45 человек.

Новости Ростовской области

15 августа в Ростове из реки Кизитеринки на улице Можайской, 34 спасатели извлекли тело мужчины.

«Личность погибшего и обстоятельства ЧП смерти устанавливаются», — пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что 13 августа в Таганроге, в районе пляжа «Тополь», утонула 41-летняя женщина.

Фото из архива ГУ МЧС по РО

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безопасность МЧС Ростовская область утонул мужчина
Таганрогская правда
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