Еще один человек утонул в Ростовской области

Всего с начала купального сезона 2024 года в Ростовской области на водоемах погибли 45 человек.
15 августа в Ростове из реки Кизитеринки на улице Можайской, 34 спасатели извлекли тело мужчины.
«Личность погибшего и обстоятельства ЧП смерти устанавливаются», — пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Ранее мы сообщали, что 13 августа в Таганроге, в районе пляжа «Тополь», утонула 41-летняя женщина.
Фото из архива ГУ МЧС по РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».