В первом полугодии маршрут Ростов – Таганрог стал вторым по популярности у пассажиров пригородных направлений, сообщает официальный портал СКЖД.

Электрички, курсирующие между донской столицей и родиной Чехова, перевезли 2,2 млн человек, уступив лишь поездам, следующим между Минеральными Водами и Кисловодском (2,9 млн человек).

Электропоезда сообщением Ростов – Таганрог по числу пассажиров также обогнали «ласточки», курсирующие между Туапсе и Имеретинским Курортом (1,6 млн пассажиров) и пригородные поезда Аэропорт Сочи – Туапсе (714 тыс.) и Аэропорт Сочи – Сочи (672 тыс.).

Ранее мы рассказали, что два автобусных рейса запустят в августе из Таганрога в Москву.

Фото ВК «Таганрогский Гор Транспорт»