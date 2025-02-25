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Экспонаты из коллекции Таганрогского музея-заповедника отправятся в Москву и на Сахалин

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Предметы и изображения из коллекции Таганрогского музея-заповедника станут важной частью двух выставок, которые в начале марта откроются в Москве и на Сахалине.

#В стране

Первая из них готовится к открытию в Старом Английском дворе парка «Зарядье» в Москве в рамках проекта #Подклет. Проект #Подклет – это своеобразный каталог исследований различных исторических явлений и личностей, интеллектуальный аттракцион с набором редкостей, помещенных в мультимедийное поле.

Основной героиней новой выставки будет Фаина Раневская – уроженка Таганрога, великая, талантливая, неординарная и близкая многим поколениям актриса театра и кино. Из фондов Таганрогского музея-заповедника в парк «Зарядье» отправятся 17 предметов и 40 изображений (цифровых копий) предметов, принадлежавших Раневской. Среди них – кресло из гостиного гарнитура, гримёрный стол, настольная лампа, кофейные чашка и блюдце, телефонный аппарат, очки с футляром, одежда, фотографии, письма актрисы в Таганрог и другое. Открытие выставки, посвящённой Международному женскому дню, планируется 6 марта.

Вторая выставка, которая сейчас также готовится к открытию, пройдет в Южно-Сахалинске в Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Выставка будет посвящена женщинам, оказавшим значительное влияние на жизнь и творчество писателя – Марии Чеховой, Лике Мизиновой и Ольге Книппер-Чеховой.

«Таганрогский музей-заповедник для организации экспозиции отправил на Сахалин ряд изображений (цифровых копий) предметов из своей коллекции. Например, фото Чехова и Мизиновой в Мелихово, фото Чехова в кабинете сестры Марии в Мелихово, фото Книппер-Чеховой в образах героинь чеховских спектаклей и другие», — рассказали в музее.

Ранее мы сообщали, что именной нож, принадлежавший уроженцу Таганрога, советскому военачальнику Михаилу Мещерякову, станет частью новой экспозиции «Путь к Победе» Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) в Москве.

Фото Таганрогского музея заповедника

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Таганрогская правда
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