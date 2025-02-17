Экспонат из коллекции Таганрогского музея-заповедника отправится на выставку в Москву

Именной нож, принадлежавший уроженцу Таганрога, советскому военачальнику Михаилу Мещерякову, станет частью новой экспозиции «Путь к Победе» Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) в Москве.

«Выставка, посвящённая подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, представит фронтовую летопись в лицах и судьбах участников тех героических и трагических событий. К созданию экспозиции привлечены около 250 российских музеев. В том числе, из коллекции Таганрогского музея-заповедника на выставке будет представлен именной нож Михаила Мещерякова», — рассказали в музее.