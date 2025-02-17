Экспонат из коллекции Таганрогского музея-заповедника отправится на выставку в Москву

Именной нож, принадлежавший уроженцу Таганрога, советскому военачальнику Михаилу Мещерякову, станет частью новой экспозиции «Путь к Победе» Центрального музея Великой Отечественной войны (Музея Победы) в Москве.
«Выставка, посвящённая подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, представит фронтовую летопись в лицах и судьбах участников тех героических и трагических событий. К созданию экспозиции привлечены около 250 российских музеев. В том числе, из коллекции Таганрогского музея-заповедника на выставке будет представлен именной нож Михаила Мещерякова», — рассказали в музее.
Михаил Михайлович Мещеряков — уроженец Таганрога, участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Полный Георгиевский кавалер, Герой Советского Союза, генерал-майор артиллерии.
Открытие новой экспозиции «Путь к Победе» планируется накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фото Таганрогского музея-заповедника