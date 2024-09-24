Азовское море и Таганрогский залив специалисты из ДНР предлагают опреснять путем переброски воды из Волги через Волго-Донской канал, сообщает ТАСС.

По словам советника главы ДНР по развитию акватории Азовского моря Марины Борисюк, которая озвучила мнение представителей экспертного сообщества, этот проект актуален, но требует дополнительных научных исследований из-за изменения климата.

За два последних десятилетия соленость морской воды заметно увеличилась. Марина Борисюк отметила, что 20 лет назад в пробах воды из Таганрогского залива показатели солености составляли 8 промилле, а сейчас показатели достигают 17-18 промилле. Это угрожает экосистеме: растет популяция медуз, сокращается число промысловой пресноводной рыбы, которая заменяется видами, приспособленными к соленой среде. В частности, значительно снизилась численность судака.

Эксперты связывают повышение солености с уменьшением стока рек Дона и Кубани. Еще одной причиной стал степной ветер суховей, который повышает испарение воды с поверхности моря и Таганрогского залива.

Ранее мы рассказали, что медузы в Азовском море мешают рыболовству и туризму.

Фото «Таганрогской правды»