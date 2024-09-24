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Эксперты предлагают опреснять Таганрогский залив и Азовское море водой из Волги

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Азовское море и Таганрогский залив специалисты из ДНР предлагают опреснять путем переброски воды из Волги через Волго-Донской канал, сообщает ТАСС.

#Экология

По словам советника главы ДНР по развитию акватории Азовского моря Марины Борисюк, которая озвучила мнение представителей экспертного сообщества, этот проект актуален, но требует дополнительных научных исследований из-за изменения климата.

За два последних десятилетия соленость морской воды заметно увеличилась. Марина Борисюк отметила, что 20 лет назад в пробах воды из Таганрогского залива показатели солености составляли 8 промилле, а сейчас показатели достигают 17-18 промилле. Это угрожает экосистеме: растет популяция медуз, сокращается число промысловой пресноводной рыбы, которая заменяется видами, приспособленными к соленой среде. В частности, значительно снизилась численность судака.

Эксперты связывают повышение солености с уменьшением стока рек Дона и Кубани. Еще одной причиной стал степной ветер суховей, который повышает испарение воды с поверхности моря и Таганрогского залива.

Ранее мы рассказали, что медузы в Азовском море мешают рыболовству и туризму.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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