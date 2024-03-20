Медузы в Азовском море мешают рыболовству и туризму

В результате климатических изменений соленость Азовского моря увеличилась и в минувшем году превысила 15 промилле. Это создало условия для массового развития гребневиков и сцифоидных медуз, которые создает угрозу рыболовству и развитию туризма, считают специалисты ростовского филиала института ВНИРО.

Медузы оказывают отрицательное влияния на формирование промысловых запасов пелагических рыб, а также препятствуют эффективному осуществлению прибрежного рыболовства, забивая своей массой орудия лова, — считают ученые.

Также массовое нашествие медуз привело к снижению рекреационного значения Приазовья – в прибрежной зоне медузы отпугивают туристов.

Тем ни менее, специалисты института считают, массовая вспышка биомассы медуз в Азовском море носит временный характер, и она прекратится при повышении водности реки Дон и снижении солености моря до уровня 12 промилле. Пока же можно организовать промышленный лов медузы судами с применением специализированных кошельковых неводов, разноглубинных тралов и других орудий лова. А затем с помощью безопасной технологии посола использовать для приготовления здоровой пищи с ограниченной калорийностью в составе овощей и соусов.

Фото azniirkh.vniro.ru