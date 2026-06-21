Эксперты дали покупателям Ростовской области рекомендации по выбору безопасной черешни

В Ростовской области стартовал сезон черешни: на рынках региона появились первые партии местной ягоды, выращенной в том числе в суперинтенсивных садах Куйбышевского района.

Специалисты Донского филиала Центра оценки качества и контроля АПК (ЦОК АПК) проверили свежий урожай и дали рекомендации покупателям.

Черешня известна человечеству с античных времен: в Древней Греции ее называли «птичьей ягодой» из-за любви пернатых к сладким плодам. Сегодня в мире насчитывается около 4 тысяч сортов этой культуры. Они делятся на два основных типа: бигарро с плотной хрящеватой мякотью, подходящей для консервирования, и гини с нежной мякотью, которая плохо переносит транспортировку. Цвет ягод варьируется от темно-бордового до светло-желтого с красным румянцем, а по срокам созревания сорта делятся на ранние, средние и поздние.

Качество и безопасность черешни регулируются межгосударственным стандартом ГОСТ 33801-2016, который действует в рамках Евразийского экономического союза. Как пояснила руководитель органа по сертификации Донского филиала ЦОК АПК Инна Поддубецкая, плоды должны быть свежими, плотными, чистыми, здоровыми, без повреждений насекомыми и излишней влаги. На упаковке обязательно указываются наименование продукта, товарный сорт, масса нетто, даты сбора и упаковки, условия хранения и информация о производителе.

В испытательную лабораторию филиала поступили пробы черешни нового урожая. Их проверили на соответствие техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Исследовались яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных простейших, токсичные элементы (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк), хлороорганические пестициды и ГМО. Все показатели оказались в пределах нормы, заявитель получил протокол испытаний для регистрации декларации о соответствии.

Чем полезна черешня? Она богата витаминами и минералами: в 100 граммах содержится около 10 мг витамина C (11% от суточной нормы), а также витамины A, E, группы B, калий, магний, кальций, фосфор и железо. Антиоксиданты антоцианы и полифенолы борются с воспалениями, калий помогает регулировать давление, а мелатонин способствует улучшению сна. Энергетическая ценность бордовой черешни — 63 ккал на 100 граммов, в ней 1,1 г белка, 0,2 г жира, 13 г углеводов и 2,1 г клетчатки.

С ботанической точки зрения черешня — не ягода, а костянка: в центре плотной оболочки находится одно семя, тогда как у ягод семян много. Черешня и вишня — близкие родственники из семейства розоцветных, рода слива. Черешня слаще и чаще употребляется свежей, вишня — с кислинкой и идет в переработку. Деревья черешни выше (до 10 метров), урожайность также выше (до 100 кг с дерева против 50 кг у вишни), но она менее морозостойка: выдерживает до -25 градусов, тогда как вишня — до -30.

Агрономы советуют высаживать вишню рядом с черешней для улучшения опыления. При выборе саженца важно обратить внимание на возраст (1-2 года) и состояние корней: они должны быть без гнили, с влажным земляным комом. Место для посадки — солнечное, защищенное от ветра, с дренированной почвой (pH 6,5-7). Уход включает полив два раза в месяц по 40 литров под дерево, формирующую обрезку в первые пять лет и внесение удобрений (азот весной, калий и фосфор осенью).

При покупке черешни эксперты рекомендуют обращать внимание на цвет: чем темнее ягоды, тем больше в них антиоксидантов и спелости. Плодоножка должна быть зеленой и упругой, ягоды — сухими, без выделения сока при нажатии, примерно одинакового размера. Лучше выбирать крупные, не бледные плоды. Вкус стоит пробовать перед покупкой.

Черешню используют в кухнях разных стран: в Японии ее едят с солью палочками, в Испании добавляют в салаты с козьим сыром и рукколой, в Грузии варят варенье из белой черешни, заменяя косточки на абрикосовые ядрышки или грецкие орехи. Ягода популярна в десертах, желе, муссах, коктейлях и смузи.

Суточная норма для здорового человека — не более 500 граммов. Ранние сорта лучше съедать сразу, поздние можно хранить в холодильнике: помытыми, высушенными, без плодоножек, в контейнере с крышкой — до 2-3 дней. В плотно закрытой стеклянной банке с листьями черешня сохраняет качество до двух недель. Людям с гастритом, повышенной кислотностью, диабетом или аллергией на косточковые следует соблюдать осторожность.

Фото Донского филиала ЦОК АПК