Главная » Новости Таганрога

Эксперт ЮФУ: количество комаров в Таганрогском заливе будет увеличиваться

На чтение 2 мин Просмотров 133 Опубликовано

Заведующий кафедрой зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Алексей Тихонов, выступая в эфире радио «ФМ-на-Дону», заявил, что число количество комаров в Таганрогском заливе и в Ростовской области будет увеличиваться.

Новости Таганрога

И связано это с повышением температуры воздуха. Когда на улице прохладно, личинки комаров развиваются медленнее.

В апреле было теплее, чем в мае. Тогда резко потеплело, и люди стали видеть комаров, — приводит слова эксперта ИА «Дон 24». — С наступлением жаркой погоды насекомых станет значительно больше.

Тихонов отмечает, что кровь сосут далеко не все виды комаров, обитающих в донском регионе. Например, хорошо известные и доставляющие массы неудобств таганрожцам зеленые комары-звонцы, хирономиды, для людей абсолютно безопасны. А для рыбы — просто жизненно необходимы.

Хирономиды, они как индикатор состояния водоема, поэтому и бороться с ними можно увеличением популяции рыб, — отмечает биолог.

Алексей Тихонов, фото ЮФУ

Ученый рассказал, что зеленые комары развиваются на дне Таганрогского залива. Здесь обитает пять видов  хирономидов. Личинки живут на дне, аквалангисты их великолепно знают — это знаменитый мотыль.

Такие насекомые играют огромную роль в экологии водоемов. Это важный корм для рыб, без них рыбы не будет, — заверяет Алексей Тихонов.

Есть и еще один вид полезных комаров — долгоножка. Название пошло от размера — насекомое может достигать 6 см. Живет оно несколько дней, не кусается. Полезно для почвы, но может наносить вред растениям.

Самым опасным комаром раньше считался малярийный плазмодий — возбудитель малярии. Однако, в советские времена очаг был ликвидирован.

А с теми насекомыми, которые сосут кровь у человека, ученый посоветовал бороться стандартными репилентами.

Отметим, что Таганроге в жаркое время регулярно проводится ларвицидная обработка городских территорий, что позволяет на определенное время снизить популяцию зеленых комаров.

Изображение от wirestock на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

#экология Таганрогский залив ЮФУ
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru