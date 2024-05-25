Эксперт ЮФУ: количество комаров в Таганрогском заливе будет увеличиваться

Заведующий кафедрой зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Алексей Тихонов, выступая в эфире радио «ФМ-на-Дону», заявил, что число количество комаров в Таганрогском заливе и в Ростовской области будет увеличиваться.

И связано это с повышением температуры воздуха. Когда на улице прохладно, личинки комаров развиваются медленнее.

В апреле было теплее, чем в мае. Тогда резко потеплело, и люди стали видеть комаров, — приводит слова эксперта ИА «Дон 24». — С наступлением жаркой погоды насекомых станет значительно больше.

Тихонов отмечает, что кровь сосут далеко не все виды комаров, обитающих в донском регионе. Например, хорошо известные и доставляющие массы неудобств таганрожцам зеленые комары-звонцы, хирономиды, для людей абсолютно безопасны. А для рыбы — просто жизненно необходимы.

Хирономиды, они как индикатор состояния водоема, поэтому и бороться с ними можно увеличением популяции рыб, — отмечает биолог.

Алексей Тихонов, фото ЮФУ

Ученый рассказал, что зеленые комары развиваются на дне Таганрогского залива. Здесь обитает пять видов хирономидов. Личинки живут на дне, аквалангисты их великолепно знают — это знаменитый мотыль.

Такие насекомые играют огромную роль в экологии водоемов. Это важный корм для рыб, без них рыбы не будет, — заверяет Алексей Тихонов.

Есть и еще один вид полезных комаров — долгоножка. Название пошло от размера — насекомое может достигать 6 см. Живет оно несколько дней, не кусается. Полезно для почвы, но может наносить вред растениям.

Самым опасным комаром раньше считался малярийный плазмодий — возбудитель малярии. Однако, в советские времена очаг был ликвидирован.

А с теми насекомыми, которые сосут кровь у человека, ученый посоветовал бороться стандартными репилентами.

Отметим, что Таганроге в жаркое время регулярно проводится ларвицидная обработка городских территорий, что позволяет на определенное время снизить популяцию зеленых комаров.

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