Эксперт рассказал жителям Таганрога, можно ли кормить детей шаурмой

Можно ли есть детям шаурму? Грозит ли маленькому организму отравление от употребления популярного фастфуда? Какие ингредиенты в шаурме не подходят для детского питания?

На эти и другие вопросы отвечает кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства РНИМУ им. Пирогова Ольга Тарасова.

— Шаурма сама по себе неплохой, сбалансированный продукт для питания людей любых возрастов, если он приготовлен по грамотной рецептуре. В составе должен быть цельнозерновой хлеб, в нем присутствует клетчатка. Также в углеводную группу данного блюда входят овощи, предпочтительно свежие. Белковый компонент тоже важен, особенно для детского населения. В основном это птица, но может быть и говядина. В составе есть и жиры — соусы. Желательно использовать простые, некомбинированные соусы: оливковое масло, томатную пасту. Не менее важно качество продуктов и их термическая обработка.

— Возможны ли случаи отравлений, расстройств ЖКТ и другие проблемы со здоровьем у детей из-за шаурмы?

— Пищевое отравление может произойти после употребления шаурмы из-за недожаренного мяса или неправильного его охлаждения. Нарезанное мясо, используемое для шаурмы, медленно обжаривается в течение нескольких часов с использованием пламени, которое не проникает глубоко. Мясо, как правило, готовится с добавлением большого количества растительных масел, они же присутствуют в соусах. На выходе получается очень жирное блюдо, которое вредно для любого человека, в том числе для ребенка, с учетом физиологических особенностей. Его употребление грозит развитием ферментативной системы в частности, а, если уже есть заболевания органов желудочно-кишечного тракта, то такая еда противопоказана.

— Обычно шаурма — довольно калорийный продукт. На какую норму потребления можно ориентироваться?

— Шаурма — совершенно нормальный продукт с точки зрения своего состава и калорийности. Если говорить именно о правильном питании, то ее вполне можно включить в список блюд на столе, однако с поправками на используемое мясо. Самое вредное, что может быть в шаурме — это соус.

— Какие ингредиенты в шаурме нежелательны для детского питания?

— Промышленный соус и недостаточно прожаренное мясо. Готовьте шаурму дома. Используйте вареную или запеченную куриную грудку, нежирную говядину, соус для этого блюда делайте самостоятельно — к примеру, на основании натурального йогурта. А если добавить свежие овощи и зелень, то такую шаурму можно есть и детям раннего возраста, особенно «малоежкам». А старшим ребятам попробуйте добавить лимонный сок, зеленый лук, чеснок и горчицу.

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