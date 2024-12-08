Эксперт рассказал, почему квашеная капуста полезна для здоровья, и кому ее употребление лучше ограничить

Квашеная капуста замедляет старение, но злоупотреблять ей не стоит. Об особенностях популярного у россиян продукта рассказывает Мария Жарова, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета.

Квашеная капуста — это ферментированный продукт. В процессе ферментации в продуктах образуются «хорошие» бактерии. Съедая достаточное количество ферментированных продуктов, мы насыщаем свой микробиом кишечника. Это приводит к снижению воспаления и стимуляции иммунной системы на защиту от вирусов и токсинов.

«В целом квашеную капусту необязательно есть каждый день. Конечно, в ней содержится много полезных элементов, но также есть соль и уксус. Людям с артериальной гипертонией, с повышенным артериальным давлением, с заболеваниями почек не стоит слишком часто употреблять этот продукт. Достаточно ограничиваться 3-4 чайными ложками или одной порцией салата в неделю», — отмечает эксперт.

При изготовлении квашеной капусты в домашних условиях, можно контролировать уровень соли и сахара и сделать ее более полезной. Покупную капусту лучше промыть под водой, что уменьшит количество соли. В магазинной капусте очень важно смотреть на состав: если есть уксус, тогда капуста не квашеная, а маринованная. Более полезна та капуста, которая уксуса не содержит. Уксус убивает «хорошие» бактерии. Когда он в большом количестве попадает в организм, это негативно влияет на микробиом кишечника.

Какие полезные вещества входят в состав квашеной капусты? Индол-3-карбинол — это вещество, которое содержится в растениях семейства крестоцветных: белокочанной капусте, брокколи, брюссельской капусте.

«Было проведено исследование на клеточных культурах и на животных, где выявлено, что это вещество стимулирует рецепторы, белки на поверхности клеток, которые запускают процессы детоксикации — очищения от токсинов. Также индол-3-карбинол имеет противовоспалительное свойство. Именно эти два свойства замедляют процессы старения. Сейчас не выделены точные дозировки индол-3-карбинола, которые необходимы организму для замедления старения», — рассказывает Мария Жарова.

Клетчатка — это сложное вещество. Она содержится практически во всех растительных продуктах: фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые. Для людей клетчатка не питательная, она не переваривается. Клетчатка — пища для «хороших» бактерий, которые живут в нашем кишечнике и запускают процессы иммунной защиты, а также синтезируют витамины. Если человек не употребляет клетчатку, у него будут проблемы с пищеварением, в частности с микробиотой, также это приводит к воспалительным процессам.

Необходимое количество клетчатки — пять порций в день (одна порция — это один фрукт или овощ). Клетчатка содержится, в том числе в квашеной капусте. Это вещество как губка впитывает все токсины: холестерин, лишнюю глюкозу и выводит их. Так она и замедляет старение.

В квашеной капусте много витамина С. Он является мощным антиоксидантом, защищает нас от окисления, стимулирует иммунную систему и выработку коллагена. Также в ней содержится витамин К. Этот витамин необходим для свертываемости крови. Если его недостаточно, то у человека будет предрасположенность к кровотечению и тромбообразованию. Такая насыщенность полезными витаминами влияет на старение.

Информация предоставлена пресс-службой РНИМУ им. Н.И. Пирогова, иллюстрация сгенерирована нейросетью «Шедеврум»