Экс-губернатор Дона стал сенатором Совета Федерации

Василий Голубев будет представлять Ростовскую область в Совете Федерации РФ от донского парламента. Полномочиями сенатора депутаты ЗС РО наделили бывшего губернатора 22 ноября на внеочередном заседании.

На этом посту Василий Голубев сменит Ирину Рукавишникову, которая была сенатором от Ростовской области с 2018 года.

Председатель Заксобрания Александр Ищенко, представляя кандидатуру нового сенатора отметил, что все годы, находясь на посту губернатора, Василий Голубев вместе с депутатским корпусом активно участвовал в законотворческом процессе.

«При поддержке Василия Юрьевича были приняты социально значимые законы, направленные на повышение качества жизни наших граждан, — сказал Александр Ищенко. — Мы считаем, что представительство Ростовской области на федеральном уровне усиливается. Это дает нам дополнительные возможности добиваться принятия решений, которых ждут наши избиратели.

Василий Голубев поблагодарил депутатов донского парламента за оказанное доверие и заверил, что в Совете Федерации будет отстаивать интересы жителей Дона.

«Прекрасно понимаю, что работы впереди еще много. Хочу вместе с вами добиться важной цели: чтобы Ростовская область, являясь лидером во многих вопросах социально-экономического развития в стране, сохраняла ведущие позиции, находила новые решения, не оставалась на месте, двигалась вперед», — ответил Василий Голубев.

Спикер донского парламента поблагодарил предыдущего представителя ЗС РО в Совете Федерации Ирину Рукавишникову за интенсивное взаимодействие с Законодательным Собранием Ростовской области, сообщает пресс-служба ЗС РО.

Фото пресс-службы ЗС РО