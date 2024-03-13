Экологическая акция «ДОНСБОР» проходит в Ростовской области

В марте в Ростовской области стартовал четвертый сезон регионального эколого-просветительского проекта «ДОНСБОР», направленного на вовлечение детей Ростовской области и их семей в процесс раздельного накопления вторичного сырья. В нем могут принимать участие все донские школы и детские сады.

В этом сезоне проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Участникам проекта предлагается собрать максимально возможное количество макулатуры: это газеты, журналы, офисная бумага, книги, листовки, разобранный картон. Также проводится сбор пластиковых крышек.

Минимальный необходимый вес макулатуры для участия: 500 кг для школы и 200 кг для детского сада. О желании учреждения принять участие в проекте необходимо сообщить до начала процесса сбора макулатуры и пластика.

Сдать собранное вторичное сырье можно с 1 марта 2024 года по 26 апреля 2024 года. Затем будут подведены итоги, а также поощрены самые активные участники. Результаты прошлого сезона можно найти на сайте donsbor.ru

В рамках проекта собранная макулатура оплачивается компаниями — сборщиками. На средства, вырученные за счет отправки пластиковых крышек на переработку, приобретается корм и медикаменты для животных городских приютов.

Командами городских волонтеров будут проводиться уроки экологической направленности в школах и детских садах, участвующих в проекте. Для того, чтобы оставить заявку на проведение мероприятия, необходимо связаться с куратором проекта.

Все учреждения, участвующие в проекте, будут награждены благодарственными письмами и почетными грамотами. Самые активные — призами от партнеров.

К проекту уже подключились более 350 учреждений. Команды волонтеров провели экоуроки для 5600 школьников и 3350 воспитанников детских садов области.

Для участия в проекте необходимо отправить заявку по адресу электронной почты azov_eka_new@bk.ru, в которой необходимо указать наименование учреждения, адрес, ФИО ответственного/контактного лица (телефон) за участие в проекте. Также можно оставить заявку по телефону 8-951-497-32-79 или на сайте проекта donsbor.ru

Фото donsbor.ru