Главная » #Экология

Экологическая акция «ДОНСБОР» проходит в Ростовской области

На чтение 2 мин Просмотров 8 Опубликовано

В марте в Ростовской области стартовал четвертый сезон регионального эколого-просветительского проекта «ДОНСБОР», направленного на вовлечение детей Ростовской области и их семей в процесс раздельного накопления вторичного сырья. В нем могут принимать участие все донские школы и детские сады.

#Экология

В этом сезоне проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Участникам проекта предлагается собрать максимально возможное количество макулатуры: это газеты, журналы, офисная бумага, книги, листовки, разобранный картон. Также проводится сбор пластиковых крышек.

Минимальный необходимый вес макулатуры для участия: 500 кг для школы и 200 кг для детского сада. О желании учреждения принять участие в проекте необходимо сообщить до начала процесса сбора макулатуры и пластика.

Сдать собранное вторичное сырье можно с 1 марта 2024 года по 26 апреля 2024 года. Затем будут подведены итоги, а также поощрены самые активные участники. Результаты прошлого сезона можно найти на сайте donsbor.ru

В рамках проекта собранная макулатура оплачивается компаниями — сборщиками. На средства, вырученные за счет отправки пластиковых крышек на переработку, приобретается корм и медикаменты для животных городских приютов.

Командами городских волонтеров будут проводиться уроки экологической направленности в школах и детских садах, участвующих в проекте. Для того, чтобы оставить заявку на проведение мероприятия, необходимо связаться с куратором проекта.

Все учреждения, участвующие в проекте, будут награждены благодарственными письмами и почетными грамотами. Самые активные — призами от партнеров.

К проекту уже подключились более 350 учреждений. Команды волонтеров провели экоуроки для 5600 школьников и 3350 воспитанников детских садов области.

Для участия в проекте необходимо отправить заявку по адресу электронной почты azov_eka_new@bk.ru, в которой необходимо указать наименование учреждения, адрес, ФИО ответственного/контактного лица (телефон) за участие в проекте. Также можно оставить заявку по телефону 8-951-497-32-79 или на сайте проекта donsbor.ru

Фото donsbor.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#экология новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика