Эхо праздника: в спорткомплексе «Дзюдо Тайм» читали стихи о войне

В День Победы, 9 мая, в Таганроге юные спортсмены, их родители и тренеры пришли в свой спортивный комплекс «Дзюдо Тайм», чтобы почтить память воинов, отстоявших нашу землю в Великой отечественной войне и выразить благодарность тем, кто защищает ее сейчас в зоне СВО.

В клубе «Дзюдо Тайм» считают, что патриотизм и любовь к Родине нужно воспитывать с детства. Поэтому, все праздники принято отмечать в коллективе. Тем более такой великий и святой для каждого человека, как День Победы. Под звуки Гимна России в большой зал внесли флаг РФ и знамя Победы. Девочки-гимнастки исполнили танцевальную композицию на песню «Журавли».

А кто знает стихотворение на военную тему? – обратился к собравшимся директор спорткомплекса Александр Людвиницкий.

А затем, чтобы воодушевить детей, сам подал пример. Желающих прочитать стихи оказалось более двух десятков человек. Темы были разные, но ребята старались читать с выражением, от души. Перед ними выступила Алена Головко, более известная как «Мама солдата». Ее сын уже не первый год в зоне СВО. Здесь же было решено, не изменять традиции и подготовить очередную гуманитарную помощь нашим ребятам. Юные спортсмены с воодушевлением собирали продуктовые пакеты. Таганрогский певец Александр Столица в это время исполнял патриотические песни военных лет. Взял в руки гитару и Александр Людвиницкий.

В завершение программы для детей организовали всевозможные сладости. Все собрались за огромным столом, как всегда, по-семейному.

Анатолий Ивашов, фото автора