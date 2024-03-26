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«Единая Россия» проведет отбор кандидатов на выборы в Таганроге

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Кандидатов на выборы партия определяет на основе мнения людей.

Новости Таганрога

В Ростовской области пройдет предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в нескольких городах и сельских территориях.

Так, осенью будут избраны новые составы городских Дум Азова, Батайска, Таганрога, также состоятся дополнительные выборы в Ростовскую-на-Дону городскую Думу по трем округам.

Прием заявлений на выдвижение кандидатом предварительного голосования осуществляется с 26 марта, их могут направлять как члены «Единой России», так и беспартийные.

Координацию предварительного голосования в донской столице выполняет оргкомитет во главе с секретарем Ростовского регионального отделения «Единой России», председателем донского парламента Александром Ищенко.

Само предварительное голосование пройдет в течение недели, с 20 по 26 мая, в электронном формате, а голосовать будут жители муниципалитетов.

Итоги процедуры станут основой для формирования списков кандидатов от «Единой России» на выборах.

Партия также снова запускает кадровый проект «ПолитСтарт». Он рассчитан на кандидатов предварительного голосования партии, которые впервые участвуют в выборах, для них организуют обучение и сопровождение в ходе процедуры и дальнейшей избирательной кампании. Особое внимание на проекте будет уделено участникам спецоперации, волонтерам и медикам, связанным с СВО.

Адрес оргкомитета предварительного голосования в Таганроге: ул. Фрунзе, д. 59. Телефон: 8(8634)312-861, 312-862.

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выборы Единая Россия новости Таганрог
Таганрогская правда
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