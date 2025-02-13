«Единая Россия» представила предложения по новой Стратегии развития образования

Сейчас идет ее активная разработка. Цель нового документа – создать современную и гибкую систему.

В создании Стратегии помимо профильных министерств и ведомства в сфере образования принимают участие педагоги, родители, молодежное сообщество и эксперты. По мнению Секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, новый документ требует глубокой осознанной экспертизы.

«Мы немало сделали для приведения в порядок инфраструктуры образования, материально и технически переоснастили наши учебные заведения. Важно продолжать эту работу, чтобы учебная дошкольная, школьная и университетская среда соответствовали всем современным стандартам. Наше видение того, как это обеспечить – должно быть отражено в Стратегии», – заявил Владимир Якушев.

В Стратегии должны быть отражены, в том числе, вопросы оплаты труда педагогов. Необходимо, чтобы она соответствовала нагрузке. А учителя могли бы получать достойные деньги, работая в школе, не уходя в репетиторы.

Как считает первый заместителя председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, Стратегия должна быть направлена на то, чтобы создать условия для эффективной работы педагога.

«Нельзя потерять творческую составляющую профессии педагога, новаторство всегда приветствовалось в образовании. Отношения к профессии должно измениться. У педагога должен быть бесспорный авторитет в аудитории и в обществе», – отметил Александр Мажуга.

По мнению председателя Совета федеральной территории «Сириус» Елены Шмелевой, в основе Стратегии развития образования должны быть вопросы суверенности российского образования и национального целеполагания.

«Нужно обеспечить углубленные знания истории России, полученные в рамках школьной программы, и дать новое качество этой работы, чтобы формировать научную гражданственность нашей молодежи», – считает Елена Шмелева.

Ожидается, что все предложения Минпросвещения возьмет в работу и учтет их при разработке Стратегии развития образования.

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