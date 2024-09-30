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«Единая Россия» поддержала кандидатуры на должности глав Таганрога и Азова

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Получивших поддержку выдвинут для избрания депутаты-единороссы городских дум.

Власть

Президиум Ростовского регионального политсовета «Единой России» 30 сентября рассмотрел и поддержал кандидатуры для избрания на должности глав Таганрога и Азова.

Поддержку «Единой России» в качестве кандидата на должность главы Таганрога получила Светлана Камбулова, первый заместитель главы городской администрации.

Для избрания на должность главы Азова партия поддержала кандидатуру Дмитрия Устименко, который сейчас является первым заместителем главы администрации города.

«Об этих решениях будут проинформированы фракции «Единой России» в гордумах Таганрога и Азова для последующего выдвижения депутатами-единороссами обеих кандидатур и избрания на должности», — сообщила заместитель секретаря регионального отделения партии Светлана Синякова.

Напомним, ранее «Единая Россия» предложила на должность председателя городской Думы Таганрога Романа Корякина, на должность председателя городской Думы Азова — кандидатуру Евгения Карасева, на должность председателя Батайской городской Думы — Оксану Тумко.

Также партия заявляла о поддержке Романа Волошина в качестве кандидата на должность главы Батайска.

Фото: rostov.er.ru

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Таганрогская правда
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