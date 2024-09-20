«Единая Россия» предложила на должность председателя гордумы Таганрога Романа Корякина

«Единая Россия» определила кандидатуры для выдвижения председателями гордум Азова, Батайска и Таганрога. Также партия поддержала кандидатов на должности глав Батайска и Чертковского района, председателя собрания депутатов Советского района.

Такая необходимость возникла после избрания новых составов представительных органов в сентябре.

Секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко напомнил, что по итогам состоявшихся выборов во всех трех гордумах партия получила большинство и сформировала представительные фракции.

С 26 сентября по 2 октября вновь образованные фракции в этих городских Думах проведут свои первые заседания и выдвинут кандидатуры для дальнейшего избрания председателями гордум.

«Единая Россия» предложила на должность председателя городской Думы Азова кандидатуру Евгения Карасева, на должность председателя Батайской городской Думы — Оксану Тумко, на должность председателя городской Думы Таганрога — Романа Корякина.

Также партия поддержала Романа Волошина в качестве кандидата на должность главы Батайска — с 2022 года он возглавляет городскую администрацию, входит в местный политсовет Батайского отделения «Единой России».

Поддержку «Единой России» в качестве кандидата на должность главы Чертковского района получила Ольга Подгорная.

Кроме того, на должность председателя Собрания депутатов Советского района «Единой Россией» поддержана кандидатура Анны Панфиловой.

На заседании президиума также подвели итоги дополнительных выборов в Госдуму в Ростовской области и довыборов в нескольких муниципалитетах, где кандидаты от «Единой России» одержали уверенную победу. Накануне новый представитель донского региона в Госдуме Виктория Абрамченко на первом пленарном заседании осенней сессии была избрана заместителем председателя Государственной Думы РФ.

«Единая Россия» в очередной раз доказала, что является лидирующей политической силой на Дону и это подтверждается доверием, оказанным нам избирателями», — подчеркнул Александр Ищенко, говоря о состоявшихся выборах на Дону.

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