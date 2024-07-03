Дзюдоисты Таганрога стали победителями Всероссийских соревнований

Спортсмены Таганрога стали обладателями золотой и серебряной медалей Всероссийских соревнований на призы РО ФСО «Юность России» по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Состязания прошли в городе Орле. В весовой категории до 40 кг первое место, путевку на спартакиаду и первенство России по дзюдо завоевала спортсменка таганрогской спортшколы № 1 Анастасия Шевчук (тренеры Юрий Шмаков и Александр Криворучко).

Второе место и серебряную медаль в весовой категории до 81 кг завоевал Александр Пупков (тренер Юрий Шмаков).

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Фото ВК «Таганрог спортивный»