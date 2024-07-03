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Таганрогские спортсмены стали первыми в «Школе безопасности-2024»

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Первое место — у старшей команды таганрожцев, у младшей – второе. Представляя Ростовскую область, ребята из организации «Южный спасатель» Дворца детского творчества Таганрога успешно выступили на  соревнованиях Южного федерального округа «Школа безопасности-2024».

Новости Таганрога

Пять дней в Наримановском районе Астраханской области  наши ребята состязались с командами из других 15 субъектов округа. Возраст 130 участников варьировался от 12 до 16 лет.

«Школа безопасности» помогает освоить полезные навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, учит грамотно и оперативно оказать первую помощь. 

Организаторами и партнерами мероприятия соревнований выступили МЧС России, Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБУ РОСПАТРИОТЦЕНТР, ВДЮОД «Школа безопасности», ГКУ «Волгоспас», «ЭКОСПАС» и другие.

В старшей категории  таганрожцы завоевали первое место, обойдя команду Адыгеи, а в младшей — второе. Здесь лучшие показатели в общекомандном зачете показали ребята из Республики Калмыкия.

«Южный спасатель» стабильно выступает с высокими результатами. Одержав победу в региональных  соревнованиях, ребята стали лицом Донского края на ЮФО, и полностью оправдали возложенное на них доверие.  

Тренеры-преподаватели  Александр и Светлана Кравченко  и Светлана Сорокина учат ребят скорости, ловкости, умению быстро ориентироваться в любых обстоятельствах.

А Александр Кравченко также является главным тренером областной команды по туризму, судьей первой категории (тренер – высшей категории).

Команды из восьми юных спортсменов с поддержкой двух руководителей проходили разные этапы: преодолевали полосы препятствий, пожарно-комбинированную эстафету, закрепляли навыки на суточном маршруте по выживанию, по оказанию первой помощи пострадавшим. Они проявляли себя в поисково-спасательных работах на акватории и в техногенной среде, а также демонстрировали творческие способности в конкурсе военно-патриотической песни и стенгазет.

Таганрогская старшая команда оказалась сильнейшей на кроссе, в полосе препятствий, в поисково-спасательных работах. Самыми сложными стали поход на выживание и поисково-спасательные работы в природной среде(кроме этого спасательные работы проходили на воде, и в техногенных условиях).

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки всех команд. В финале соревнований исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Астраханской области Сергей Авраменко отметил, что перед каждой командой стояли непростые задачи, и ребята прошли нелёгкий путь.

«Вы все герои, настоящие спасатели и сильные спортсмены! Пройти такие сложные испытания под силу не каждому взрослому. Но вы справились. Вы  —  уже победители. Надеюсь увидеть вас в рядах нашей большой команды спасателей  МЧС», — подчеркнул Сергей Авраменко.

Две самые сильные команды отправятся на всероссийский этап «Школы безопасности» — представлять Южный Федеральный округ. В этом году он пройдет в Екатеринбурге.

«Соревнования прошли очень хорошо, нам понравилось — и как судили, и место, выбранное для этапов. Немного  кусали комары, но это не страшно. Вернулись воодушевленные —  впереди всероссийский этап «Школы». 29 июля команда уезжает. Ребята немножко отоспались после приезда, теперь каждый день — тренировки. Будем готовиться», — рассказал Александр Кравченко.

«Таганрогская правда» от всей души желает нашим ребятам удачи на новом, более высоком этапе.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото предоставлены РРОО «Южный спасатель»

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Таганрогская правда
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