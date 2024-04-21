Двух сбытчиков наркотиков задержали в Таганроге

В Таганроге заключены под стражу двое местных жителей, которые подозреваются в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Нарушители были задержаны в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Чистое поколение-2024». У фигурантов полицейские изъяли порошкообразное вещество белого цвета. Физико-химическое исследование показало, что это мефедрон, общей массой 6,81 грамма. Оказалось, что молодые люди приобретали наркотические вещества через Интернет с целью дальнейшего сбыта на территории города.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)