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Дворец Алфераки приглашает таганрожцев на дуэт фортепиано и скрипки

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5 января в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога для любителей дуэта фортепиано и скрипки пройдет историко-музыкальный вечер «Однажды под Рождество».

Культура

Для меломанов прозвучат глубокие и красочные произведения мастеров: Соната №5 Людвига ван Бетховена, «Сюита в старинном стиле» Альфреда Шнитке, «Румынские народные танцы» Белы Барток, известные джазовые пьесы и авторские пьесы Олега Безуглова.

Музыку зарубежных и отечественных композиторов исполнят лауреаты международных конкурсов — доцент РГК им. С.В. Рахманинова Екатерина Добровольская (фортепиано) и скрипач, поэт, композитор и продюсер Олег Безуглов.

Олег Безуглов – основатель ансамблей Class&Jazz, ION Trio и MSU String Quartet, а также группы компаний Ars Longa Group. Музыкант получил международное признание благодаря выступлениям на конкурсах и фестивалях в Австрии, Германии, Швейцарии, Южной Корее и США. Лауреат I премии Международного конкурса им. Дмитрия Шостаковича в Москве и победитель Honors Concerto Competition Мичиганского Государственного Университета Олег Безуглов работает помощником концертмейстера в оркестрах штата Мичиган и преподаёт в университетах и музыкальных институтах США.

Мероприятие начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее на улице Фрунзе, 41. Билеты можно приобрести в кассе музея со 2 января. В режиме онлайн и по Пушкинской карте – 5 января. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Ранее мы рассказали, что во Дворце Алфераки Таганрога 4 января будет звучать старинная музыка.

Фото из архива

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Дворец Алфераки концерт новости Таганрог
Таганрогская правда
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