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Двое детей пострадали во время аварии на донской трассе

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2 июля в Ростовской области во время аварии на трассе пострадали двое детей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 17.45 на 280 км автодороги  Волгоград – Каменск в Белокалитвенском районе. По предварительной информации,70-летний водитель автомобиля «ВАЗ2121» не предоставил преимущества в движении автомобилю «Volkswagen», которым управлял  36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу несовершеннолетние пассажиры автомобиля «ВАЗ» — 10-летняя девочка и 8-летний мальчик. Обстоятельства произошедшего уточняются сотрудниками полиции.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге в тройном ДТП пострадал пассажир.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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