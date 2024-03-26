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Двое безработных занимались браконьерством в Цимлянском водохранилище

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В Ростовской области транспортные полицейские задержали двух 34-летних безработных жителей Волгодонска, которые занимались незаконным ловом рыбы в акватории Цимлянского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Нарушителей обнаружили в районе хутора Кривский Дубовского района. У них изъяли лодку с подвесным мотором, ставные лесковые сети, общей длинной 180 метров. А также рыбу различных пород в количестве 260 штук, среди которых плотва и шамая. Сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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