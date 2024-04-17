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Движение Первых запускает флешмоб «Спасибо спасателям»

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Российские школьники решили поблагодарить спасателей, которые борются с наводнением в Оренбуржье, укрепляют дамбы в Курганской области. К акции присоединились участники Движения Первых из самых разных регионов страны, в том числе и из Ростовской области.

#В стране

Для участия необходимо записать видео. В нем рассказать о важной работе сотрудников МЧС, спасателей и волонтёров, которые помогают людям в беде. Ролик нужно опубликовать на своей странице в ВК и сопроводить хештегом #ПервыеВМЕСТЕ.

Фото Анатолия Ивашова

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Движение Первых новости Ростовская область
Таганрогская правда
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