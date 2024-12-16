В Ростовской области подвели итоги регионального профессионального конкурса «Лидеры туриндустрии Дона». В числе победителей названы две турфирмы из Таганрога и экскурсовод Сергей Датченко.

Как сообщает официальный портал Правительства Ростовской области, цель конкурса — стимулирование и поощрение деловой и профессиональной активности представителей туриндустрии Дона.

«За последние годы в сфере туриндустрии проделана большая совместная работа. Появляются новые отели и глэмпинги, новые маршруты и места притяжения путешественников. Донские представители туриндустрии регулярно становятся победителями и лауреатами национальных и международных премий и конкурсов. Все это не только предмет гордости донского региона, но и стимул для новых свершений, – подчеркнул первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

За победу в восьми номинациях конкурса боролись туроператоры, турагенты, гостиницы и экскурсоводы.

В итоге, победителем в номинации «Лучший туроператор по внутреннему туризму» была признана таганрогская турфирма ООО «Судаков Тревел». А звание «Лучшего турагента по внутреннему туризму» досталось ООО «АВИА-СИТИ».

В номинации «Лучший экскурсовод (гид)» победил таганрожец Сергей Датченко. Напомним, что еще в 2022 году он стал первым аттестованным экскурсоводом в Ростовской области, успешно сдав экзамен и получив соответствующий документ. А в 2023 году Сергей Датченко вошел в число победителей Всероссийского конкурса «По пути с добром» от направления «Росмолодежь.Добро» и выиграл тур по великим городам России.

Фото donland.ru (из архива)