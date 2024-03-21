Главная » Новости Ростовской области

Две развязки Ростовского транспортного кольца сдадут в этом году

На чтение 2 мин Просмотров 51 Опубликовано

В нынешнем году в Ростовской области планируют окончить строительство двух транспортных развязок, входящих в Ростовское транспортное кольцо, сообщает региональный Минтранс.

Новости Ростовской области

Напомним, что протяженность масштабного проекта «Ростовское транспортное кольцо» составит более 110 км. В состав РТК входит 12 автомобильных дорог, в том числе пять дорог федерального значения, шесть регионального и одна местного.

Некоторые участки будущего объекта уже построены. В текущем году будут сданы две двухуровневые развязки — Щепкинская и Родионовская. Они распределят машины на два потока — большегрузы смогут двигаться по трассе между двумя федеральными дорогами Р-280 «Новороссия» и М-4 «Дон» с большей скоростью, а легковым автомобилям будет удобно съезжать в прилегающие поселки и в Ростов-на-Дону.

Кроме того, полным ходом идет строительство масштабного транспортного объекта – «Западная хорда». Первый этап планируется завершить уже в этом году. Проект включит в себя четыре транспортные развязки и пять путепроводов. Общая длина хорды составит 12,25 км, закончить работы планируется в 2025 году.

Эти три объекта имеют огромное значение не только для Ростовской области, но и для развития наших новых регионов, так как в составе Ростовского транспортного кольца они обеспечивают безопасное и качественное сообщение вокруг Азовского моря, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.

Фото Минтранс РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
дороги новости Ростовская область строительство
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика