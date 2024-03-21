Две развязки Ростовского транспортного кольца сдадут в этом году

В нынешнем году в Ростовской области планируют окончить строительство двух транспортных развязок, входящих в Ростовское транспортное кольцо, сообщает региональный Минтранс.

Напомним, что протяженность масштабного проекта «Ростовское транспортное кольцо» составит более 110 км. В состав РТК входит 12 автомобильных дорог, в том числе пять дорог федерального значения, шесть регионального и одна местного.

Некоторые участки будущего объекта уже построены. В текущем году будут сданы две двухуровневые развязки — Щепкинская и Родионовская. Они распределят машины на два потока — большегрузы смогут двигаться по трассе между двумя федеральными дорогами Р-280 «Новороссия» и М-4 «Дон» с большей скоростью, а легковым автомобилям будет удобно съезжать в прилегающие поселки и в Ростов-на-Дону.

Кроме того, полным ходом идет строительство масштабного транспортного объекта – «Западная хорда». Первый этап планируется завершить уже в этом году. Проект включит в себя четыре транспортные развязки и пять путепроводов. Общая длина хорды составит 12,25 км, закончить работы планируется в 2025 году.

Эти три объекта имеют огромное значение не только для Ростовской области, но и для развития наших новых регионов, так как в составе Ростовского транспортного кольца они обеспечивают безопасное и качественное сообщение вокруг Азовского моря, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.

Фото Минтранс РО