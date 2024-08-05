Донской регион представит учитель биологии из ростовской юридической гимназии № 9 им. М. Сперанского Анастасия Баскакова и учитель географии школы № 9 города Гуково Галина Загоскина.

Всего в отборе приняли участие 6 500 педагогов физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из всех регионов страны.

«Телевизионный проект «Классная тема!» третий год продолжает знакомить нас с талантливыми педагогами из разных уголков нашей страны. Сегодня мы приветствуем 35 полуфиналистов, которым предстоит провести яркие и запоминающиеся уроки, способные захватить внимание зрителя. Проект подтверждает, что наша страна богата чуткими и эрудированными учителями. Благодаря их увлеченности и любви к профессии ребята заряжаются жаждой знаний. И особенно важно, что наших участников поддерживают ученики и родители, которые внимательно наблюдают за проектом онлайн и в телеэфире», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В скором времени все полуфиналисты отправятся в Москву на съёмки своих уроков.

«Нас ждёт увлекательное педагогическое путешествие в мир творчества и созидания. А зрителю будет приятно окунуться в мир биологии на моем уроке. Я постараюсь сделать так, чтобы вся страна восхищалась этим предметом и хотела его изучать. Уже осенью все увидят, какой именно урок я подготовила вместе с командой, а пока подержу небольшую интригу», – рассказала учитель биологии Анастасия Баскакова.

В начале осени народным голосованием определят семерых финалистов, которые презентуют свои уроки на шоу на телеканале «Россия 1».

«Из-за голосования совершенно не нервничаю, потому что место полуфинале уже победа для меня!» – поделилась эмоциями учитель географии Галина Алфеевна Загоскина.

Главный приз конкурса – авторское образовательное шоу на федеральном телеканале.

Шоу «Классная тема!» организовано по поручению Президента России Владимира Путина Министерством просвещения Российской Федерации и телеканалом «Россия» при информационной поддержке VK.

Фото из личных архивов учителей