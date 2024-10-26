Два крупных инвестпроекта реализует предприятие в Таганроге

В Таганроге два крупных инвестиционных проекта реализуется на таганрогском предприятии «Миртек», которое занимается производством умных счетчиков и программного обеспечения для учета энерго- и газопотребления. На строящейся производственной площадке побывала глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, 1 млрд 300 млн рублей будет инвестировано в модернизацию производственно-административной базы и приобретение оборудования. Это позволит «Миртеку» расширить свое производство и дополнительно создать еще около 300 рабочих мест. Сейчас на предприятии трудится 250 специалистов.

Светлана Камбулова обсудила с генеральным директором ООО «Миртек» Яной Колесниковой ряд важных вопросов, в том числе касающихся участия предприятия в нацпроекте «Производительность труда».

«Напомню, что в октябре на предприятии с рабочим визитом побывал первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. По итогу этого визита прорабатывается вопрос дальнейшего выхода «Миртек» на международный рынок», — отметила глава города Таганрога в своем Telegram-канале.

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Фото t.me/KambulovaSvetlana