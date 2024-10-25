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Таганрожец Кирилл Бельснер стал министром ЖКХ в молодежном правительстве Дона

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Он учится учится на первом курсе юрфака РАНХиГС.

Новости Таганрога

Второй раз подряд министром ЖКХ в молодежном правительстве Ростовской области избран Кирилл Бельснер из Таганрога. В настоящее время он является студентом первого курса юридического факультета РАНХиГС, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

На заседании молодежного правительства Дона XI созыва Кирилл выступил с докладом, где на своем примере рассказал об успешном взаимодействии со взрослым министерством ЖКХ и лично с министром Сергеем Сизиковым.

Новый состав молодежного правительства Дона планирует привлечь в регион федеральные средства для реализации значимых молодежных проектов, а также вовлечь молодежь в социальные проекты, говорится в сообщении ведомства.

Фото: минЖКХ РО

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Таганрогская правда
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