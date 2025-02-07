Два человека пострадали в массовом ДТП с «КАМАЗом» и прицепами под Таганрогом

Авария произошла 6 февраля вечером на федеральной трассе «Новороссия» в Неклиновском районе.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 22.10. По предварительным данным, на 44 км + 500 м автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе 63-летний водитель «КАМАЗ» с прицепом при возникновении опасности для движения решил перестроиться из правого ряда в левый и экстренно затормозил. Прицеп фуры вынесло на встречку. Произошло столкновение с движущимся во встречном направлении «Лада Ларгус», которым управлял 41-летний мужчина. А затем — наезд на прицеп движущегося сзади «ГАЗ 3302» под управлением водителя 1989 года рождения.

«В результате ДТП водитель «Лада Ларгус» и его 25-летний пассажир с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что массовая авария с участием бензовоза произошла 5 февраля на М-4 «Дон».