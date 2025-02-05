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Бензовоз выехал на «встречку»: массовая авария на трассе М-4 «Дон»

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Водитель одного из легковых автомобилей погиб.

Новости Ростовской области

В Ростовской области сегодня произошло массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей и одного бензовоза. Авария стоила жизни одному из водителей «легковушек». Некоторые подробности рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ЧП случилось на 1074-м км автодороги «М-4 Дон» в Аксайском районе. По предварительной информации, водитель бензовоза выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение с легковыми автомобилями «Хендай Крета», «БМВ», «Хавал», «ВАЗ 2115», сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Хендай Крета» скончался в машине скорой медицинской помощи, водитель «ВАЗ 2115» с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram-канал МБУ АР «УПЧС»

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ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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