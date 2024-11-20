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Два человека получили травмы в утренней аварии под Таганрогом

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Утром 20 ноября в Неклиновском районе из-за тумана произошло столкновение двух автомобилей. Водитель и пассажир одной из машин пострадали.

Новости Таганрога

ДТП зафиксировано в 07.35 на 8 километре + 500 метров автодороги «с. Самбек — п. Матвеев-Курган». 52-летний водитель «ВАЗ-21150», по предварительным данным, совершая обгон в месте, где это разрешено ПДД, в  условиях ограниченной из-за тумана видимости (20 метров), не убедился в безопасности и допустил столкновение с Daewoo Matiz. Иномарка ехала во встречном  направлении.

«В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу 57-летний водитель и 22-летний пассажир Daewoo Matiz. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 20 ноября в Таганроге два человека пострадали в аварии с питбайком.

Фото Госавтоинспекции Ростовской области

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Таганрогская правда
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