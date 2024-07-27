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Два беспилотника перехвачено в небе над Ростовской областью

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Ночью 27 июля в небе над Ростовской областью было перехвачено еще два беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Новости Ростовской области

«На севере Ростовской области средствами  радиоэлектронной борьбы перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняются дежурными службами»,- говорится в сообщении.

Напомним, что ночью 26 июля в донском регионе было сбито 4 украинских беспилотника, обломки которых повредили несколько строений на частных подворьях и спровоцировали ландшафтный пожар.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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