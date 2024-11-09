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Дорогу возле Центра занятости Таганрога отремонтируют в 2025 году

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Жители микрорайона Русское поле в Таганроге обеспокоены состоянием дороги, которая проходит мимо Центра занятости.

#ЖКХ

По их словам, дорожное покрытие здесь очень сильно изношено. Огромное число выбоин представляет опасность не только для автомобилей, которые рискуют повредить подвески и диски, но и для водителей и их пассажиров.

За комментариями мы обратились в городскую администрацию, где сообщили, что работы по карто-ямочному ремонту внутриквартального проезда от улицы Сергея Шило, 200 в сторону Мариупольского шоссе запланированы МКУ «Благоустройство» в 2025 году.

Ранее мы рассказали, что в Северном микрорайоне Таганрога восстановили освещение.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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ЖКХ новости ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
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