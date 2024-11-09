Жители микрорайона Русское поле в Таганроге обеспокоены состоянием дороги, которая проходит мимо Центра занятости.

По их словам, дорожное покрытие здесь очень сильно изношено. Огромное число выбоин представляет опасность не только для автомобилей, которые рискуют повредить подвески и диски, но и для водителей и их пассажиров.

За комментариями мы обратились в городскую администрацию, где сообщили, что работы по карто-ямочному ремонту внутриквартального проезда от улицы Сергея Шило, 200 в сторону Мариупольского шоссе запланированы МКУ «Благоустройство» в 2025 году.

Ранее мы рассказали, что в Северном микрорайоне Таганрога восстановили освещение.

Фото из архива «Таганрогской правды»